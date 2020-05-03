Россия обогнала Францию по числу заболевших коронавирусом [ Редактировать ]
В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 аналогичный показатель во Франции. Об этом свидетельствуют официальные данные из двух стран.
По данным министерства здравоохранения Франции, инфекция диагностирована у 130 979 человек. В России на данный момент зафиксировано 134 687 случаев заражения.
При этом Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий в реальном времени статистику из разных стран, дает несколько иные данные по Франции - 168 518 случаев COVID-19.
В России за последние сутки коронавирус лабораторно подтвержден у 10 633 человек. С начала пандемии болезнь выявлена у 134 687 россиян, из них 1280 умерли.
по теме
Франція закликає Росію припинити бойові дії під час пандемії коронавірусу
За словами французького лідера, троє з п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН згодні підтримати заклик ООН зупинити війни в усьому світі, щоб зосередитися на боротьбі з коронавірусом
В США разрабатывают 14 вакцин от COVID-19
Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала список 83 перспективных разработок вакцин против COVID-19.
Китай обвинили в уничтожении данных по коронавирусу
В докладе разведок пяти стран утверждается, что китайские власти заставляли медиков молчать о новом вирусе, уничтожали биоматериалы из лабораторий и отказывались предоставлять образцы иностранным специалистам, работающим над созданием вакцины.
У Росії вже 110 тисяч людей захворіли на COVID-19
Майже вісім тисяч нових хворих тут зареєстрували за минулу добу. Загалом же в РФ понад 110 тисяч інфікованих. Більшість у Москві. В мерії міста уже навіть не приховують страхів повторити італійський сценарій, коли хворих було нікуди класти
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін захворів на коронавірус
Недуга дісталася і вищих щаблів влади Кремля: на коронавірус захворів прем'єр-міністр Михайло Мішустін