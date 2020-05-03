В России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 аналогичный показатель во Франции. Об этом свидетельствуют официальные данные из двух стран.

По данным министерства здравоохранения Франции, инфекция диагностирована у 130 979 человек. В России на данный момент зафиксировано 134 687 случаев заражения.

При этом Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий в реальном времени статистику из разных стран, дает несколько иные данные по Франции - 168 518 случаев COVID-19.

В России за последние сутки коронавирус лабораторно подтвержден у 10 633 человек. С начала пандемии болезнь выявлена у 134 687 россиян, из них 1280 умерли.