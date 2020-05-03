Туристичним перлинам України відвідувачі поки не загрожують. А от кліматичні зміни поставили під питання подальше існування деяких з них. Екологи звітують про зневоднення у річках і озерах. Кажуть, такого не було понад сто років. Критично впав рівень води і у Світязі.

На колись найглибшому озері України побувала і наша кореспондентка Сніжана Сидорук. Вона намагалася з'ясувати, як упередити катастрофу. Про це - в її матеріалі.

Безлюдний та безводний. Таким навесні цього року нашу знімальну групу зустрів Світязь. Від звичних берегів водойма відійшла на десятки метрів. Найглибше озеро України пересихає.

Петро Юрчук, науковий співробітник Шацького національного природного парку:

Двадцять сантиметрів не хватає до того рівня на якому стоїть озеро на картах от 163,2. От і відповідно 60 сантиметрів не хватає до того рівня, який би мав бути на весну кожного року.

Катастрофічно міліти озеро почало ще п'ять років тому. Тоді випало на сотню міліметрів опадів менше від норми. Такі дані зафіксували на метеорологічній станції, яка розташована неподалік від озера. Відтоді в опадомірне відро тут потрапляє усе менше й менше краплинок вологи. Рекорд побито ще й через цьогорічну безсніжну зиму.

Руслана Вільнер, начальниця гідрометеорологічної станції "Свитязь":

Літо було дуже жарке. Літо перейшло рівень ми відмічали наймінімальніший 93. Зими метереологічної взагалі не було. Опадів зимою - це мізер. Це дуже великий мізер те, шо мало набрати - нічого не набрало. Тепер відповідно з потеплінням починається знову випаровування і озеро втрачає воду.

Зима "не напоїла", а літо висушить. Цього року ще й спеки не було, а озеро вже з весни вкрилося піщаними косами.

Де починається оце такий ніби мокрий пісок - оце минулого року - вода була там. Зараз там її вже не має і вона відходить постійно.

Надія - біологиня. Із сестрою обійшли берегом водойму. Каже, з такими темпами обміління озеро невдовзі може перетворитися на болото.

Надія Цвид, жителька села Свитязь, біологиня:

На дні велика кількість збільшилась харових плантацій. Це зелена водорость, яка переважно характерна для стоячих водойм. І також ми знайшли деякі ціанобактерії, які теж свідчать про те, що йде застоєння води в певних ділянках і заболочення місцевості.

На цьому місці в урочищі Гряда на озері Свитязь про водойму нагадує хіба що навігатор. Показує: ми стоїмо у воді. Але, як бачите, навколо, лише піски.

Ще влітку попід берегом хлюпалися діти. Відтоді вода відійшла ще на пів сотні метрів. Окремі місця вже нагадують пустелю. Свитязь - це карстове озеро. Притоку водойма не має.

Василь Матейчик, заступник директора з наукової діяльності Шацького національного природного парку:

Можливо замулились карстові лійки, але ми провели дослідження лійки працюють спільно. І десь в такому співвідношенні іде живлення озера. Атмосферні опади відсотків 80-90 і 10-20 - це напірне живлення. Тобто з напірним живленням все нормально. Питання в тому, де йде завантаження цього горизонту, можливо навіть десь з Волинської височини.

Рятувати озера заходилися торік. Полагодили шлюз на каналі, що з'єднує Свитязь із озерами Луки і Перемут. Після цього витік води, кажуть, припинився. А от наповнюватися йому не має звідки. Дощі не йдуть. Болота осушили ще в сімдесятих. Щоб врятувати Шацьке поозер'я треба відремонтувати цілу систему водопостачання.

Михайло Тимощук, начальник Ратнівського міжрайонного управління водного господарства:

Зробити капітальний ремонт даної системи хоча би для початку магістральних тих канальчиків, і звичайно споруд на їх, які мають шлюзи-регулятори, щоб затримувати воду. Потрібно в районі десяти мільйонів гривень.

Таких грошей в області немає. У бюджеті Волині знайшли лише триста тисяч на проєкт. Решту проситимуть у Державному фонді водного господарства. Тим часом навколо озера ростуть плантації лохини (величезні поля зняті здалеку під чорною плівкою). Для їх поливу викопують штучні водойми. Вони, за словами місцевих, відбирають воду, яка раніше надходила в Шацькі озера.

Олеся Цвид, жителька села Свитязь:

Мені постійно дивитися, як воно міліє - дуже печально стає. Сумно і не хочеться уже просто не хочеть сюда приходить. Того, що кожен раз ти бачиш, як це все відбувається, ну і хочеться плакати.

Попереду літо, а води в озері вже недостатньо. Фахівці прогнозують: Свитязь "віддалиться" ще на сотню метрів. А це означає, що туристична перлина Волині зменшиться щонайменше на триста гектарів.