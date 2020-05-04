В понедельник, 4 мая, стало известно, что в Житомирской три теста показали повторное инфицирование коронавирусом. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.

Отметим, общее количество зараженных в регионе составило 430 человек.

"По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных COVID-19 выросло на семь человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме", - сообщил он.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвержден у 3,44 млн человек по всему миру. Из них почти 244 тысячи умерли. Смертность от COVID-19 составляет 7,11%.