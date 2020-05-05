На сполох забили після того, як занедужав шестирічний хлопчик

На Запоріжжі зараження коронавірусом в одному з дитячих будинків-інтернатів - інфікований шестирічний хлопчик. Решту дітей, а також працівників інтернату (а це понад сотню людей) наразі перевіряють.

На подвір'ї цього будинку-інтернату для дітей з особливими потребами - незвична тиша. Усі діти на самоізоляції у своїх групах, - кажуть працівники закладу. Зараз тут очікують результатів тестів на COVID-19.

Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:

Все вчера они были обследованы. И в настоящий момент уже в работе. Из этих 116-ти человек у нас 59 - это контактные детки. И 57 - это работники данного интерната.

На сполох тут забили після того, як занедужав шестирічний хлопчик. Він узимку приїхав із сусідньої Дніпропетровської області. З високою температурою та підозрою на пневмонію його ушпиталили до обласної інфекційної лікарні.

Людмила Гончаренко, директорка КУ "Запорізький дитячий будинок-інтернат" Запорізької обласної ради:

Стали делать ему капельницы и в это время стали делать ему эти эксперсс тесты. За два дня, были проведены якобы три пробы этих анализов. Два были отрицательных. Третий якобы показал положительный результат.

У самому інтернаті навіть не можуть збагнути, звідки у їхньому закладі коронавірус. Щодня дезінфікують приміщення, у персоналу перевіряють температуру.

Людмила Гончаренко, директорка КУ "Запорізький дитячий будинок-інтернат" Запорізької обласної ради:

Обычно в этот период у нас карантин, мы вводим с октября месяца по март включительно. У них у всех иммунная система очень ослабленная. И для того, чтобы меньше было контактов, мы конечно закрываем наше учреждение. Мы сделали точно так же и в этом году. И плюс еще официальный карантин, который вот объявлен по всей стране.

Шукатимуть причину захворювання COVID-19 фахівці обласного лабораторного центру МОЗ.

Роман Терехов, головний санітарний лікар Запорізької області:

Ребенок не мог, находясь в условиях замкнутого пространства, просто из ниоткуда, из воздуха, где-то найти инфекционное начало. Весь персонал и все контактные детки будут, безусловно, обследованы. Но и поработаем над контактами, возможно где-то был контакт из вне.

Припускають, що дитина могла підхопити вірус, безпосередньо перебуваючи в обласній інфекційній лікарні. Але самі медики цю версію наразі відкидають.