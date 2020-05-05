Прикордонники виявили боєприпаси в автомобілі зі США [ Редактировать ]
75 бойових набоїв різного калібру виявили прикордонники Одеського морського порту у автомобілі з американською реєстрацією.
Позашляховик прибув теплоходом. Арсенал винюхав службовий собака. Знахідка була під сидінням водія. Найімовірніше, попередній власник просто забув про патрони. Правоохоронці вилучили їх та передали представникам митниці.
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