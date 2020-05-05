УЕФА заявил о выделении своим 55 национальным ассоциациям 236,5 миллиона евро на борьбу с последствиями Covid-19 в рамках проекта HatTrick. Обычно эти средства идут на целевые программы по развитию футбола. Но в этот раз УЕФА решил позволить ассоциациям самим определить, какие задачи требуют первоочередного решения в свете негативного влияния коронавируса на футбол на всех уровнях.

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентными трудностями, вызванными кризисом Covid-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов так, как будет уместно в их обстоятельствах. Мы решили выплатить каждой ассоциации до 4,3 миллиона евро - эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным", - объяснил это решение президент УЕФА Александер Чеферин (Uefa.com, 27.04.20).

Поддержка и доверие со стороны УЕФА - важный фактор для всех национальных ассоциаций. Однако в случае с нашей ФФУ/УАФ, запятнанной в коррупционных скандалах на самых разных уровнях, УЕФА вряд ли стоит быть столь беспечным.

Прошлые "достижения" управленческой команды под руководством Андрея Павелко показывают, что эти средства могут пойти не по назначению, а раствориться в "мутных водах" Дома футбола.

Поэтому украинскому футбольному сообществу просто необходимо найти способ, чтобы проконтролировать то, по каким принципам и на что именно ФФУ/УАФ будет тратить миллионы от УЕФА. Например, потребовать, чтобы федерация провела специальное - открытое для общественности и СМИ - заседание своего исполкома, который рассмотрит этот вопрос.

Украинской футбольной семье нужны четкие ответы, прозрачные критерии и возможность влиять на принятые ФФУ/УАФ решения (в конце концов это как раз и является элементом пресловутой открытости, когда-то объявленной Павелко одним из своих приоритетов, но впоследствии начисто им "забытой").

В противном случае мы рискуем получить не продуманные и эффективные инвестиции в украинский футбол, обеспеченные УЕФА, а очередной "свечной заводик" имени Павелко, офшорные расхищения или реализацию еще какой-нибудь коррупционной схемы через Дом футбола с привкусом кофе, чая и морепродуктов.

Тот, кто следит за деятельностью Андрея Павелко и его команды в ФФУ/УАФ, прекрасно понимает, почему выше поднимается вопрос о необходимости общественного контроля над распоряжением выплат УЕФА (повторимся, они выделяются не национальной ассоциации как таковой, а всему украинскому футболу).

Хорошо известно, что Павелко втянул федерацию в огромное количество коррупционных скандалов и расследований. Как уже не раз сообщалось, против руководства УАФ/ФФУ открыто 10 криминальных дел: три - полицией, четыре - прокуратурой, два - Национальным антикоррупционным бюро, еще одно - Государственным бюро расследований.

Наказания за эти расследуемые преступления предусматривают 12 лет лишения свободы, 10 лет запрета на занятие государственных должностей и конфискацию имущества.

Вместе с этим продолжает работу и Временная следственная комиссия Верховной Рады (ВСК) по расследованию нарушения законодательства президентом ФФУ/УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей в 2017-2018 годах.

Примечательно, что раньше Павелко всячески избегал общения с членами ВСК, игнорировал их вызовы на заседания, присылая вместо себя адвокатов и других представителей ФФУ/УАФ. Но на прошлой неделе он вдруг сам выступил с инициативой, пригласив членов ВСК в Дом футбола.

"С радостью готов к откровенному разговору, который прошу проводить в закрытом режиме. Такой формат обусловлен тем, что в ходе заседания будет предоставлена конфиденциальная информация, содержащая коммерческую тайну и тайну следствия. Члены ВСК также будут уведомлены про обстоятельства финансирования УАФ (за счет средств УЕФА) до 2015 года с применением оффшорных схем", - заявил он (Ukranews.com, 28.04.20).

Видимо, прекрасно понимая, что ему не удастся уйти от ответственности после оглашения результатов этого и других расследований, Павелко решил сделать попытку сбить ВСК с намеченного пути на "своей территории".

Ведь совершенно очевидно, что "закрытый режим" встречи и ее проведение в штаб-квартире ФФУ/УАФ связаны не с конфиденциальностью предполагаемой информации (кстати, какие такие коммерческие тайны у некоммерческой организации, возглавляемой Павелко?), а с желанием президента федерации контролировать повестку и ход этого мероприятия, а также возможностью пригласить туда нужную "группу поддержки".

К тому же совершенно не понятна заявленная цель приглашения со стороны Павелко - уведомить ВСК об "обстоятельствах финансирования УАФ до 2015 года с применением оффшорных схем". Вообще-то, комиссия Верховной Рады расследует конкретные махинации с бюджетными средствами при строительстве футбольных площадок в 2017-2018 годах...

Похоже, Павелко отчаянно ищет любые средства, чтобы затянуть процесс и отвернуть неминуемое, но только в очередной раз выставляет себя на смех.

"Павелко не прекращает умилять. На сей раз он – не прошло и года нелепых отмазок и отговорок от встречи - пригласил участников Временной следственной комиссии Верховной Рады, занимающихся разбором его делишек, в Дом Футбола и мощно это мотивировал: "Ведь Дом футбола – это кузница крупнейших наших спортивных побед".

А чего не к себе домой? По-прежнему бомжуете, Андрей Васильевич? Постановочка вопроса еще та, конечно. Дома стены помогают и на врагов давят, не так ли? Депутатам нужно быть осторожнее - мало ли что..." - иронизирует по этому поводу главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков (Dynamomania.com, 30.04.20).

Известный журналист также недоумевает насчет инициативы Павелко "посвятить ВСК в сугубо секретные детали финансирования со стороны УЕФА".

"Со своей стороны, я прошу участников ВСК, если они до сих пор этого не сделали, зайти на офисайт УЕФА и пролистать ежегодные финансовые отчеты этой почтенной организации. Там ЧАСТИЧНО выписаны средства, которые УЕФА отправляла в Украину - без учета, к примеру, сумм, причитающихся в качестве бонусов сборным Украины и за телетрансляции их поединков.

Отдельный повод для требования - документы по кредитам УЕФА и ФИФА, которые павелкинская контора получила и куда-то дела. Очень отдельный - размеры должностных окладов руководящих работников Федерации/Ассоциации.

Ну и, на мой взгляд, грех будет не спросить про те самые десятки тонн чая, кофе и каких-то морепродуктов, которые то ли покупала, то ли наивно прокручивала деньги (типа не узнают!) Федерация футбола. В общем, не забудьте пригласить финансового директора/бухгалтера", - добавил он в своем телеграм-канале (Dynamomania.com, 30.04.20).

По мнению Франкова, участникам комиссии не стоит выражать коррупционеру совершенно незаслуженное уважение своим визитом. Вместо этого лучше вызвать его для отчета к себе ровно с тем же эффектом.

Но главное - не поддаваться на любые попытки оттянуть или даже сорвать объективные выводы ВСК. Украинское общество действительно заинтересовано в прямых и честных ответах, не говоря уже о жестких наказаниях для расхитителей государственного бюджета.

Хочется верить, что вскоре будет поставлена точка не только в расследовании комиссии Верховной Рады, но и в многочисленных криминальных делах, открытых правоохранительными органами. Ведь если сейчас не избавиться от коррупционеров из руководства ФФУ/УАФ, они будут и дальше червоточить украинский футбол изнутри...