Футбольный клуб пожертвовал самолет для гуманитарных нужд [ Редактировать ]
Английский ФК "Манчестер Сити" на время приостановки международных турниров из-за пандемии коронавируса отдал свой авиаборт для перевозки гуманитарных грузов по миру.
Об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что крайним рейсом самолет перевез 24 тонны мясных продуктов в южном полушарии.
Известно, что игры АПЛ были полностью остановлены после 29 туров чемпионата.
Ранее мы писали, что в Англии умер легендарный игрок футбольного клуба "Челси". Вратарь скончался в возрасте на 70 году жизни.
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