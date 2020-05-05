Английский ФК "Манчестер Сити" на время приостановки международных турниров из-за пандемии коронавируса отдал свой авиаборт для перевозки гуманитарных грузов по миру.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что крайним рейсом самолет перевез 24 тонны мясных продуктов в южном полушарии.

Известно, что игры АПЛ были полностью остановлены после 29 туров чемпионата.

Ранее мы писали, что в Англии умер легендарный игрок футбольного клуба "Челси". Вратарь скончался в возрасте на 70 году жизни.