В Англии умерла легенда "Челси" [ Редактировать ]
Голкипер футбольного клуба "Челси" Питер Бонетти умер в возрасте 78 лет.
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
По их словам, вратарь скончался от продолжительной болезни.
Известно, что Бонетти был игроком "Челси" в течении 19 лет и выиграл с командой кубок кубков. Питер Бонетти провел в составе команды 729 матчей и стал чемпионом мира в составе сборной Англии.
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