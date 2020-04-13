Голкипер футбольного клуба "Челси" Питер Бонетти умер в возрасте 78 лет.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По их словам, вратарь скончался от продолжительной болезни.

Известно, что Бонетти был игроком "Челси" в течении 19 лет и выиграл с командой кубок кубков. Питер Бонетти провел в составе команды 729 матчей и стал чемпионом мира в составе сборной Англии.

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