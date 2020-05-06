Фактическая цена реализации нефти, конденсата за апрель 2020 года в Украине составила 3959,80 грн/тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе Директората промышленной политики и стимулирования развития регионов Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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Таким образом, по сравнению с мартом 2020 года цена нефти упала на 33% (с 5912,80 грн/тонн).

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что падение мировых цен на энергоносители приведет к тому, что Украина сэкономит за год около 5-6 млрд долларов. Как отметил Сологуб, энергоносители составляют около 20% в украинском импорте, в прошлом году это было 12 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что нефть стремительно дорожает вслед за "отступлением" пандемии.