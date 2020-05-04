После роста на прошлой неделе в понедельник, 4 мая, цены на нефть снова пошли вниз. На рынке сохраняется избыток нефти, кроме того, инвесторы опасаются, что начало новой торговой войны между США и Китаем из-за пандемии коронавируса может затормозить восстановление мировой экономики. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на американскую сырую нефть марки WTI упали на $1,01 (5,1%) до $18,10 за баррель. На прошлой неделе она подорожала на 17%. Фьючерсы на европейскую нефть марки Brent подешевели на $,01 (0,4%) до $26,34. На прошлой неделе нефть марки Brent "выросла" на 23%.

Угрозы со стороны президента США Дональда Трампа рассмотреть вопрос о "наказании" Китая за распространение коронавируса возобновили опасения по поводу того, что торговая напряженность может пагубно отразится на восстановлении экономики, что ограничивает и рост цен на нефть.

"У трейдеров есть опасения по поводу данных о производстве, которые сегодня вечером будут получены из Германии, Франции и Италии. Падение производства может стать еще одним аргументом для "уничтожения" спроса на нефтяные контракты", - добавляют аналитики CMC Markets.

На прошлой неделе нефть начала дорожать на фоне данных о снижении заражения коронавирусом во всем мире, что дает надежду на ослабление ограничений и возобновление деловой жизни. Кроме того, с 1 мая основные экспортеры во главе с Саудовской Аравией и Россией сократили добычу нефти.

Два ведущих американских производителя, Exxon Mobil и Chevron также заявили, что в этом квартале сократят добычу на 400 тысяч баррелей в день. Американские бурильщики закрыли за прошлую неделю 53 нефтяных вышки, в результате чего их общее количество снизилось до 325. Это самый низкий показатель с июня 2016 года.

Пока дешевеет "черное золото", вверх пошел курс доллара США. Цены на нефть обычно оцениваются в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для покупателей из других стран.