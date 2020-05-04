Нефть дешевеет из-за возможного начала торговой войны между США и Китаем [ Редактировать ]
После роста на прошлой неделе в понедельник, 4 мая, цены на нефть снова пошли вниз. На рынке сохраняется избыток нефти, кроме того, инвесторы опасаются, что начало новой торговой войны между США и Китаем из-за пандемии коронавируса может затормозить восстановление мировой экономики. Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на американскую сырую нефть марки WTI упали на $1,01 (5,1%) до $18,10 за баррель. На прошлой неделе она подорожала на 17%. Фьючерсы на европейскую нефть марки Brent подешевели на $,01 (0,4%) до $26,34. На прошлой неделе нефть марки Brent "выросла" на 23%.
Угрозы со стороны президента США Дональда Трампа рассмотреть вопрос о "наказании" Китая за распространение коронавируса возобновили опасения по поводу того, что торговая напряженность может пагубно отразится на восстановлении экономики, что ограничивает и рост цен на нефть.
"У трейдеров есть опасения по поводу данных о производстве, которые сегодня вечером будут получены из Германии, Франции и Италии. Падение производства может стать еще одним аргументом для "уничтожения" спроса на нефтяные контракты", - добавляют аналитики CMC Markets.
На прошлой неделе нефть начала дорожать на фоне данных о снижении заражения коронавирусом во всем мире, что дает надежду на ослабление ограничений и возобновление деловой жизни. Кроме того, с 1 мая основные экспортеры во главе с Саудовской Аравией и Россией сократили добычу нефти.
Два ведущих американских производителя, Exxon Mobil и Chevron также заявили, что в этом квартале сократят добычу на 400 тысяч баррелей в день. Американские бурильщики закрыли за прошлую неделю 53 нефтяных вышки, в результате чего их общее количество снизилось до 325. Это самый низкий показатель с июня 2016 года.
Пока дешевеет "черное золото", вверх пошел курс доллара США. Цены на нефть обычно оцениваются в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для покупателей из других стран.
по теме
У Каліфорнії скаржаться на грандіозне сукупчення танкерів біля узбережжя
У Сполучених Штатах нафтовидобувна компанія заявила про неспроможність виплатити борги. Що буде з рештою? Чи відбудеться "ланцюгова реакція"?
Уряд США заробляє на нафтовій кризі
Дональд Трамп проанонсував масштабний план, який підпише днями. Його адміністрація якомога швидше має сприяти наповненню державних резервів, поки "чорне золото" дешеве
Мінфін США відмовився рятувати нафтовиків бюджетними грошима
У Сполучених Штатах нафтовидобувна компанія заявила про неспроможність виплатити борги. Що буде з рештою? Чи відбудеться "ланцюгова реакція"?
В США збанкрутіла перша нафтова компанія
Епідемія вбиває не лише людей. У багатьох країнах готуються до економічної кризи, яка може мати наслідки не менш серйозні ніж від COVID-19
У США вирішили допомогти малому бізнесу мільярдами доларів
Європейські лідери підтримали пакет обсягом 540 мільярдів євро для подолання коронакризи. Кошти спрямують на створення систем захисту бізнесу та працівників у Євросоюзі