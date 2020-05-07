Эмили Ратаковски показала пикантные фото без бюстгальтера [ Редактировать ]
28-летняя супермодель Эмили Ратаковски достаточно часто радует поклонников откровенными фото. На этот раз модель наоборот опубликовала достаточно сдержанные снимки, на которых обнажила только часть груди. Снимки Эмили опубликовала на своей странице в Instagram.
Фотографом выступил ее муж Себастьян Беар-МакКлард. Он запечатлил Эмили в белой расстегнутой рубашке и черном удлиненном пиджаке. Ратаковски позирует у белой кирпичной стены, на одном из снимков она игриво приспустила наряд с плеч.
Эмили Ратаковски/Фото: instagram
"Фото сделанные мужем во время карантина», подписала снимки Эмили.
Как мы ранее сообщали, Эмили Ратаковски показала фото, на котором показала новую прическу и откровенное декольте.
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