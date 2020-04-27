Модель Эмили Ратаковски показала грудь [ Редактировать ]
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фото, на котором показала новую прическу и откровенное декольте. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.
"Сделала себе стрижку и покаталась", - подписала фотографию 28-летняя звезда.
По фото видно, что она остригла кончики волос.
Модель позирует в салоне автомобиля в черном платье с открытыми плечами и пикантным декольте, позволяющим полюбоваться пышной грудью Ратаковски.
Публикация знаменитости получила почти 927 тысяч лайков и более 2,7 тысяч комментариев.
Gave myself a haircut and went for a drive so
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного. Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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