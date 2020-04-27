Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фото, на котором показала новую прическу и откровенное декольте. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

"Сделала себе стрижку и покаталась", - подписала фотографию 28-летняя звезда.

По фото видно, что она остригла кончики волос.

Модель позирует в салоне автомобиля в черном платье с открытыми плечами и пикантным декольте, позволяющим полюбоваться пышной грудью Ратаковски.

Публикация знаменитости получила почти 927 тысяч лайков и более 2,7 тысяч комментариев.

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