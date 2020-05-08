Известная телеведущая "Орел и Решка" и "Утро пятницы" на телеканале "Пятница" Мария Ивакова раболела коронавирусом. Об этом она сказала в своем Instagram.

Друзья, у меня две новости. Начну с плохой: все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю.

По словам Марии, болезнь протекает в легкой форме, лечение она проходит дома. У ее бойфренда - актера Никиты Ефремова коронавирус не обнаружен. Заболевание не подтвердилось и у партнера девушки по танцам Евгения Папунаишвили.

Телеведущей предстоит две недели провести дома на самоизоляции, в связи с заболеванием, ее участие в проекте "Танцы со звездами" теперь под вопросом.

Читайте также, муж известной украинской певицы тяжело перенес коронавирус.

Ранее мы сообщали, что Оля Полякова рассказала о том, как она переболела коронавирусом.