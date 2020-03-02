Популярная украинская певица Оля Полякова поздравила свою старшую дочь Марию с днем рождения. Маше Поляковой исполнилось 15 лет.

Соответствующий пост артистка опубликовала на своей страничке в популярной соцсети Instagram.

"Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее! Пусть все эти прекрасные качества , помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная ,умная и смелая девочка люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька! ", - написала Оля.

В комментариях подписчики оставляют свои поздравления девушке.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова в купальнике "взорвала" сеть пикантным фото. Также Каменских восхитила поклонников стильным образом.