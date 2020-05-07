Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос откровенно рассказала, что ее муж - бизнесмен Игорь Кучеренко, недавно переболел коронавирусом. Об этом Санта рассказала в беседе со своими подписчиками в Instagram.

"Кто не верит? Где логика у этих людей? Мой муж переболел, лежал 12 дней в больнице и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерло. Все очень серьезно, берегите себя", - написала Санта в Instagram.

Но певица не уточняет, где именно муж мог "подхватить" болезнь. Не исключено, что это произошло в Куршевеле, откуда супруги вернулись в начале марта. Известно, что после возвращения с курорта, Димопулос прошла тест на Covid-19 - результат оказался отрицательным.

Санта рассказала, что себя чувствует отлично, никаких симптомов у нее нет.

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