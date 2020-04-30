Оля Полякова рассказала, как переболела коронавирусом [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о том, что она переболела коронавирусом. Такую информацию она озвучила в интервью с журналистом Дмитрием Гордоном. Ролик появился на официальном канале исполнительницы на YouTube.
Полякова рассказала, что она болела месяц назад, когда была в США. По словам Поляковой, первой заболела младшая дочь звезды Алиса. У нее была температура в 41 градус.
Певица отметила, что такой температуры она не видела никогда в жизни и из-за этого она перенесла сильный шок.
Затем заразилась сама Полякова. Оля рассказала, что они принимали антибиотики, чтобы не допустить осложнений.
После этого звезда месяц провела на карантине, а сейчас она чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что певица Pink вылечилась от коронавируса. Также читайте о том, что Кайли Дженнер пожертвовала миллион долларов на борьбу с коронавирусом.
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