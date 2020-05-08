Дистанційно, без останнього дзвоника і випускних. Так через карантин цьогоріч завершиться навчальний рік.

Попри послаблення, ухвалені урядом, у класи учні так і не зайдуть. Заняття в онлайн-режимі вдома триватимуть до 31 травня, а сам навчальний рік - до 1 липня. Упродовж червня дітей переведуть у наступні класи. Випускники отримають атестати після проходження ЗНО. Попередньо, це відбудеться наприкінці червня - в середині липня. А от дев'ятикласникам цьогоріч іспити скасували.

І фізично учні зможуть повернутися в школи лише у вересні. Загалом ці три весняні місяці були дуже незвичними і для школярів, і для вчителів - усім треба було вчитися по-новому. Адже вже зрозуміло, що період дистанційної школи стане поворотом для школи реальної. А технологічність визначатиме і якість освіти.

Вітаю на черговому уроці з фізики 11 класу.

Вивчаємо із тобою англійську.

Всім привіт. Мене звати пан Іван, це урок хімії.

А ще математика, історія та географія. Для учнів 5 -11 класів щоранку українська школа-онлайн. На всі дисципліни - 40 учителів, більшість - кияни.

Усі вони - добровільно та безкоштовно погодились працювати "в телевізорі" - дехто підійшов до роботи креативно.

Можливо нам послухати що робиться в грунтах, мабуть позакладало мені в обох вухах. Тоді копати будемо і знову тут черв'як.

Телеуроки для молодших класів з'явилися недавно, бо в міністерстві довго думали, як правильно і доступно подати матеріал. Тож, для малечі весь цей час вчителями були батьки.

Добрий день. Можна ? - Так, можна.

У сім'ї Марії Кравців 6-ро дітей. І п'ятеро з них - школярі. Тож, від початку карантину - у домі свої правила. Щоб не забути - їх написали на листках паперу та прикріпили на найулюбленішому місці в оселі. На холодильнику.

Марія Кравців, багатодітна матір:

То, щоб ми дотримувалися, щоб діти мали трохи дисципліни.

Слово "уроки" тут не дуже люблять. Тож дивитись їх по телевізору йдуть не охоче.

Миросику, іди - там ваш канал йде.

Сьогодні для восьмикласників англійська. Мирослав та Святослав хоч і вдумливо дивляться урок, потім зізнаються: вчительку не розуміють.

Святослав та Мирослав, школярі:

- Дещо не розумію. - Дещо? ( усміхається брат) - Багато нових слів.

Комп'ютера у сім'ї Кравців немає, то ж уроки по черзі діти ходять робити до дядька по сусідству, у якого є інтернет.

Святослав та Мирослав, школярі:

Заставляють батьки. Йдемо вчитися самі. Ну і той дядько може нам допомогти щось.

Щоб дізнатися завдання для наймолодшої Богданки, пані Марія телефонує до вчителів.

Марія Кравців, багатодітна матір:

Спілкуємося з вчителькою, щоб орієнтуватися на якому вони етапі. Бачу, що ми не встигаємо вже і мусимо трошки підтягнути.

Уроки батьки роблять хіба з молодшою донькою. Разом пишуть, читають та малюють.

Вона їх використовувала. - Молодець, тут гарно сказала. Але, бачиш, тут "знак питання".

А от пояснити шкільну програму своїм старшим синам - батькам не під силу.

Марія Кравців, багатодітна матір:

Взагалі, чесно признатися, мало що розбираюсь. Хімія, фізика, математика - мені завжди були важчі ці предмети, як для мене.

Шкільні уроки дистанційно вчать і львівські школярі.

Ось у цій квартирі живе Куприч Олена. У неї 6 дітей. Троє школярів та одна студентка. Як навчаються діти під час карантину, - зараз ми дізнаємося.

Навчаються діти Олени у різних кімнатах. У кожного - своє робоче місце.

Олена Куприч, багатодітна матір:

Вони не можуть в одній кімнаті вчитися, то ж не реально - тоді вчитися не будуть взагалі ніяк.

Через постійний дитячий сміх та ігри, телеуроки тут майже не дивляться. Зазвичай, малі - з телефоном, підручниками та зошитами. Семикласник Маркіян на науку витрачає по 5 годин щодня. Що вчити і як - хлопець щоранку отримує інструкцію на мобільний.

Маркіян Куприч, школяр:

От є програма "клас" - тут є всі вчителі, от нам скидають. От вчителька скидає нам завдання і ми їх виконуємо. А потім ми то фоткаємо і скидаємо їй.

Найскладніше дітям Олени вдома вчити точні науки.

Маркіян Куприч, школяр:

У школі пояснюють, а тут не дуже.

А от найстарша дочка Діана навчатися дистанційно не може. В музичній школі онлайн - уроків немає.

Діана Драч, студентка:

Немає ніяких сайтів, немає ніякого навчання, тому що це має бути індивідуально, ніяк не можна це зробити в онлайн режимі.

Щоб не забути вивчене, Діані щодня потрібно грати на скрипці щонайменше 2 години. Батьки на карантині з дітьми теж не "розслабляються". Їхнє завдання - і контролювати онлайн-уроки, і пояснювати матеріал "в реалі".

Олена Куприч, багатодітна матір:

Я не знаю, що я маю робити і де я маю бути. Чи я маю щось робити, чи дітям час приділяти, щоб вони вчилися. Дуже важко, можна сказати, що практично не реально.

А от в сім'ї Джус батьки уроки з дітьми майже не виконують. Їхня дочка Аня навчається у приватній школі, і в неї повноцінна домашня онлайн-наука - звичайні уроки навіть з перервами.

Доброго дня. Ми зараз із вами розпочнемо сьогоднішній урок, зачекаємо поки усі підключаться.

Уроки в Ані розпочинаються о 10 ранку і тривають до 15 години. Вчитель та учні - у віртуальному класі. Присутність кожного школяра обов'язкова.

Анна Джус, школярка:

Програма Zoom. А там, де всі наші уроки - це "класрум". Тут на кожен день дають розклад і ми наприклад перший урок був українська, другий іспанська, третій англійська, четвертий - українська і зараз математика.

Віртуальний урок майже нічим не відрізняється від реального - викладення матеріалу, уточнюючі питання.

Оксана, я не можу знайти конус. - Я не можу знайти. Я взагалі не можу щось знайти.

Виконати правильно домашнє завдання теж не проблема - після уроків дітям допомагає асистент. Звісно, онлайн.

Надія Джус, мати школярки:

Діти не відстають від навчання, вони ідуть в ногу з програмою. Ну і відповідно, ми батьки можемо спокійно працювати так само, бо працюємо з дому з чоловіком.

Гаджети і технології не лише полегшують життя батькам. Зараз - вони стають необхідністю і для учнів, і для вчителів, бо вже зрозуміло - українська освіта і після карантину має стати більш сучасною і в технологічному плані. Та поки всі лише вчаться вчитися по-новому. Тож як учні засвоїли програму в нових умовах, у міністерстві поки перевіряти не будуть. Знання школярів оцінять хіба у вересні - "в реалі".

Любомира Мандзій, т.в.о. міністра освіти на науки України:

Кожна школа буде мати так зване можливість так званого "корегуючого навчання". Терміни "корегуючого навчання" будуть виключно індивідуальними. Цю ситуацію вчителі мусять зрозуміти, узагальнити, пояснити при необхідності. Зрештою, пояснити цей матеріал, який припав на вивчення під час карантину.

Дистанційно школярі навчатимуться ще 3 тижні. Далі - омріяні канікули.