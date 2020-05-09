В Антарктиде погиб украинский полярник [ Редактировать ]
Повар украинской полярной экспедиции погиб на станции "Академик Вернадский".
Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.
По информации, 35-летний Василий Омелянович покончил с собой из-за личных психологических проблем.
"Вчера, 8 мая 2020 года, на станции Академик Вернадский погиб повар 25 Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Василий Омелянович", - отмечается в сообщении.
Известно, что руководство Украины решает вопрос о репатриации тела на родину.
Мужчина провел три зимовки на станции "Академик Вернадский" и был настоящим фанатом своего дела.
Фото: Uac.gov.ua
Читайте еще, украинские ученые-полярники не смогли попасть в Антарктиду из-за коронаивруса. Исследователи должны были заменить своих коллег, поведших на холодном континенте около года.
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