25-я Украинская антарктическая экспедиция не смогла добраться до станции "Академик Вернадский" из-за пандемии коронавируса COVID-19 в мире. В пятницу, 20 марта, члены экспедиции вернулись в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Экспедиция отправилась в Антарктиду 16 марта, до того как Украина закрыла воздушное пространство.

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"Однако карантин в Чили и почти всех странах Южной Америки заставил скорректировать планы. Три дня экспедиция находилась в Стамбуле и была вынуждена вернуться в Киев сегодня поздно вечером", - рассказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

В министерстве отметили, что во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса - всех снабдили респираторами, очками, антисептиками. Также все полярники прошли обучение по рекомендациям ВОЗ относительно профилактики коронавирусной инфекции.

"Сейчас участники экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на наличие коронавируса", - сообщили в МОН.

Сейчас Национальный антарктический научный центр совместно с правительством и постоянным представительством Украины в Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию "Академик Вернадский". Там полярники должны сменить коллег, которые работают в Антарктиде уже около года.

К слову, в состав годовой 25-й экспедиции входит 12 участников - 10 мужчин и 2 женщины.

Напомним, всего в Украине зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом COVID-19.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.