Надбавки получили медики только в одной области [ Редактировать ]
В понедельник, 11 мая, министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил о том, что надбавки медикам, которые работают с зараженными коронавирусом в полном объеме выплатили только в Полтавской области.
По его словам, каждому медработнику в среднем доплатили около 21 тысячи гривен.
Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март. Они неутешительны, я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме - Полтавская. В среднем они доплатили каждому медработнику, который работал с коронавирусом около 21 тысячи гривен. Это именно те 300%, которые и должны были уплатить. По остальным будем разбираться. Уверен, что мы доведем это до конца.
Ранее мы писали о том, что Зеленский поручил главам ОГА погасить задолженность перед медиками.
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