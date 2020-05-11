В понедельник, 11 мая, министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил о том, что надбавки медикам, которые работают с зараженными коронавирусом в полном объеме выплатили только в Полтавской области.

По его словам, каждому медработнику в среднем доплатили около 21 тысячи гривен.

Мы получили информацию по состоянию на 8 мая по уплате надбавок за март. Они неутешительны, я буду докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме - Полтавская. В среднем они доплатили каждому медработнику, который работал с коронавирусом около 21 тысячи гривен. Это именно те 300%, которые и должны были уплатить. По остальным будем разбираться. Уверен, что мы доведем это до конца.