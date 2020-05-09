С 11 мая в Украине послабят карантинные меры. Тем не менее, большинство ограничений будут действовать до 22 мая. Давайте разберемся, какие услуги будут доступны для жителей страны уже с понедельника.

Что разрешат с 11 мая?

Украинцам разрешат гулять в парках, зонах отдыха, скверах, включая лесопарковые и прибрежные зоны;

откроются уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);

заработают салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;

разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, в том числе откроют магазины в ТРЦ (кроме фудкортов, развлекательных и детских зон, кинотеатров в ТРЦ);

откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,

разрешат продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);

разрешат работать нотариусам, аудиторам, адвокатам, а также психологам и психотерапевтам;

смогут работать историко-культурные заповедники и музеи (в том числе под открытым небом), однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;

разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии,

уже с 5 мая разрешены плановые операции (прежде всего онкологические), а также открыты возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;

смогут работать сервисы бытовых услуг;

профессиональным командам и сборным позволят тренироваться в командных видах спорта на закрытых базах;

к обычному режиму работы смогут вернуться СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиа отрасли;

будут разрешены кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

Отметим, что от работающих заведений будет требоваться соблюдения ряда условий. В зданиях должна регулярно проводиться санитарная обработка и дезинфекция помещений.

Кроме того, как работники, так и посетители заведений должны обязательно соблюдать дистанцию, использовать маски, антисептики, перчатки и прочие средства индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо регулярно контролировать температуру и состояние здоровья. А также, те, кто нуждаются в плановой операции или госпитализации должны пройти ПЛР-тест.

Отметим, что если вы решите посетить ресторан или заведение с летней площадкой, то за столиком не может находиться более двух человек (без учета детей до 14 лет). А расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метров.

Ранее мы писали, когда в Украине откроют садики и школы.