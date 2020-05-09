Послабление карантина: что разрешат украинцам с 11 мая [ Редактировать ]
С 11 мая в Украине послабят карантинные меры. Тем не менее, большинство ограничений будут действовать до 22 мая. Давайте разберемся, какие услуги будут доступны для жителей страны уже с понедельника.
Что разрешат с 11 мая?
- Украинцам разрешат гулять в парках, зонах отдыха, скверах, включая лесопарковые и прибрежные зоны;
- откроются уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);
- заработают салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
- разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, в том числе откроют магазины в ТРЦ (кроме фудкортов, развлекательных и детских зон, кинотеатров в ТРЦ);
- откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,
- разрешат продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);
- разрешат работать нотариусам, аудиторам, адвокатам, а также психологам и психотерапевтам;
- смогут работать историко-культурные заповедники и музеи (в том числе под открытым небом), однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;
- разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии,
- уже с 5 мая разрешены плановые операции (прежде всего онкологические), а также открыты возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;
- смогут работать сервисы бытовых услуг;
- профессиональным командам и сборным позволят тренироваться в командных видах спорта на закрытых базах;
- к обычному режиму работы смогут вернуться СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиа отрасли;
- будут разрешены кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).
Отметим, что от работающих заведений будет требоваться соблюдения ряда условий. В зданиях должна регулярно проводиться санитарная обработка и дезинфекция помещений.
Кроме того, как работники, так и посетители заведений должны обязательно соблюдать дистанцию, использовать маски, антисептики, перчатки и прочие средства индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо регулярно контролировать температуру и состояние здоровья. А также, те, кто нуждаются в плановой операции или госпитализации должны пройти ПЛР-тест.
Отметим, что если вы решите посетить ресторан или заведение с летней площадкой, то за столиком не может находиться более двух человек (без учета детей до 14 лет). А расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метров.
Ранее мы писали, когда в Украине откроют садики и школы.
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