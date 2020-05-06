В среду, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами. Об этом президент сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Как отметил президент, задолженность по зарплате должна быть погашена в ближайшие дни.

"Всем председателям ОГА я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами. На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице, и каждому медицинскому работнику, относительно получения ими заработной платы и надбавок", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам.