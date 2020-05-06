Зеленский поручил главам ОГА погасить задолженность перед медиками [ Редактировать ]
В среду, 6 мая, президент Украины Владимир Зеленский поручил главам областных государственных администраций погасить задолженности перед врачами. Об этом президент сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Как отметил президент, задолженность по зарплате должна быть погашена в ближайшие дни.
"Всем председателям ОГА я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами. На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице, и каждому медицинскому работнику, относительно получения ими заработной платы и надбавок", - сказал Зеленский.
Ранее мы писали, что Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам.
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