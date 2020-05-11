За сутки в столице выявили 66 новых случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По информации, наибольшее количество больных зафиксировали в Оболонском районе, при этом на левом берегу "лидирует" Дарницкий район (321 случай), а на правом – Печерский район (382 случая).

Отмечается, что в Киеве COVID-19 обнаружили у 5 детей

Также стала известна статистика заболеваемости по районам:

Печерский - +3 (всего 382)

Шевченковский - + 1 (134)

Соломенский - + 6 (174)

Днепровский - +7 (166)

Святошинский - + 9 (117)

Деснянский - + 8 (184)

Подольский - + 5 (93)

Голосеевский - + 2 (159)

Оболонский - + 13 (141)

Дарницкий - + 12 (321)

Фото: КГГА

Ранее мы писали, что столичный мэр Виталий Кличко заявил о возможном ужесточении карантина, если произойдет "инфекционный взрыв".