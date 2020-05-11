В Киеве значительно возросла заболеваемость коронаврусом [ Редактировать ]
За сутки в столице выявили 66 новых случаев инфицирования COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По информации, наибольшее количество больных зафиксировали в Оболонском районе, при этом на левом берегу "лидирует" Дарницкий район (321 случай), а на правом – Печерский район (382 случая).
Отмечается, что в Киеве COVID-19 обнаружили у 5 детей
Также стала известна статистика заболеваемости по районам:
- Печерский - +3 (всего 382)
- Шевченковский - + 1 (134)
- Соломенский - + 6 (174)
- Днепровский - +7 (166)
- Святошинский - + 9 (117)
- Деснянский - + 8 (184)
- Подольский - + 5 (93)
- Голосеевский - + 2 (159)
- Оболонский - + 13 (141)
- Дарницкий - + 12 (321)
Фото: КГГА
Ранее мы писали, что столичный мэр Виталий Кличко заявил о возможном ужесточении карантина, если произойдет "инфекционный взрыв".
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