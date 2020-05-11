Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности усиления карантина в столице. Об этом он написал в своем Telegram.

Он подчеркнул, что усиление может произойти в случае роста динамики заболевания.

Ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне дня, когда мы собираемся вводить послабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания так будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин".

Напомним, по состоянию на 11 мая в Украине зафиксировали 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19.