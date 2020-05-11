Слезы опасны: о чем предупреждают ученые [ Редактировать ]
Коронавирусная инфекция COVID-19 может передаваться через слезную жидкость. Об этом предупреждают специалисты медшколы Университета Джонса Хопкинса, исследование которых опубликовано на портале MedRxiv.
В ходе исследований было установлено, что коронавирусная инфекция COVID-19 часто имеет такой симптом как конъюнктивит. Воспаление слизистой оболочки глаза было отмечено примерно у 30% процентов зараженных.
Клетки поверхности глаза состоят не только из белка ACE-2, который считается точкой входа для коронавируса, но и фермента TMPRSS2. Нахождение ACE-2 и TMPRSS2 в одной клетке является достаточным условием для того, чтобы инфекция могла реплицироваться. Таким образом, если инфекция SARS-CoV-2 попадет на клетки глаза, то и сам глаз (как роговица, так и конъюнктива) станет своеобразным "резервуаром" для коронавируса.
"При этом слезная жидкость становится важным механизмом его передачи другим людям", - говорится в исследовании. Ученые призывают медиков, а также всех людей, которые контактируют с больными коронавирусом, обязательно пользоваться защитными очками.
Как ранее сообщали "Подробности", вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции, не переносит жару и теряет активность при температуре выше 30 градусов.
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