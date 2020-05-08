Не любит жару: при какой температуре коронавирус становится не опасен [ Редактировать ]
Вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции, не переносит жару и теряет активность при температуре выше 30 градусов. Об этом сообщает российский оперативный штаб по борьбе с инфекцией со ссылкой на Роспотребнадзор.
"Коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше 30 градусов. Его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов", - говорится в сообщении.
Также коронавирус, как и любые респираторные вирусы, не способен жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах. При этом курильщики могут заразиться, через сигареты, если брать их из пачки грязными руками. При комнатной температуре вирус SARS-CoV-2 способен сохранять жизнеспособность на различных объектах в течение трех суток.
Специалисты не исключают возможность заражения на похоронах при "тактильном контакте" с телом умершего, если он был инфицирован. Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. Вероятно, в течение нескольких дней он может сохраняться в тканях тела.
Как сообщали "Подробности", суперкомпьютер MOGON II в Германии определил самые эффективные лекарства для лечения коронавируса.
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