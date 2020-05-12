В сети Bitcoin состоялось главное событие этого года - "халвинг" (halving - уполовинивание - ред.). Вечером 11 мая вознаграждение за добычу криптовалюты №1 снизилась с 12,5 до 6,25 монет, сообщает Reuters.

"Халвинг" предусматривает уменьшение вдвое награды майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн. Это происходит автоматически через каждые 210 000 блоков, то есть раз в 4 года - вплоть до того момента, когда будет добыто 21 млн монет (предположительно в 2140 году), и эмиссия криптовалюты будет закончена. Следующий "халвинг" состоится в 2024 году.

Курс биткоина (BTC) в момент наступления халвинга практически не изменился. Монета подешевела на 1,3% и сейчас стоит около $8 600.

"Сейчас у майнеров меньше стимулов для добычи биткоинов, и они, вероятно, переключатся на более выгодные криптовалюты. Таким образом, в краткосрочной перспективе на биткойн будет оказываться давление. Но в долгосрочной перспективе, вероятно, будет рост цен. Со всеми фискальными и монетарными стимулами, которыми "накачивают" мировую экономику, вновь возникает интерес со стороны инвесторов, ищущим альтернативу современным валютам", - заявляют аналитики компании OANDA.

Два предыдущих "халвинга" биткоина - в ноябре 2012 года и июле 2016 года - стали сигналом к стремительному росту его курса. Свой максимум цифровая валюта установила в декабре 2017 года, подорожав почти до $20 тысяч.

С начала 2020 года биткоин подорожал на 20%. На прошлой неделе его курс достиг отметки в $10 тысяч. Доля биткоина на рынке криптовалют составляет 67%.

Напомним, что суд во Франции признал биткоин деньгами.