Курс биткоина рекордно "рухнул" [ Редактировать ]
В воскресенье, 15 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на $251.98. За месяц курс стал дешевле на $4607.22. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $5285.87.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $123.37;
- Litecoin $35.28;
- Bitcoin Cash $169.15.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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