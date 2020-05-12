Міносвіти назвало дату проведення ЗНО [ Редактировать ]
Зовнішнє незалежне оцінювання можуть провести з 25 червня по 17 липня. Так планують у Міносвіти. Утім, усе залежить від карантину. Чи проведуть ЗНО у ці дати, вирішать до 22 травня. Тестування відбудеться у звичайному форматі. Нині у Міністерстві розробляють спеціальний протокол, щоб зробити проведення якомога безпечнішим.
Про заходи безпеки розкажуть вже до кінця тижня. Навчальний рік завершать дистанційно. Табелі надішлють електронною поштою, а на руки видадуть у вересні. Останні дзвоники та випускні - цьогоріч не проводитимуть.
Любомира Мандзій, в. о. міністра освіти і науки України:
Хочемо провести ЗНО починаючи з 25 червня, закінчити 17 липня. Пробне ЗНО плануємо провести 15-17 червня. Якщо епідеміологічна ситуація не дозволить провести ЗНО починаючи з 25 червня, тоді ми проводимо його в серпні, переносимо його на серпень. І з 17 серпня розпочинаєм проведення ЗНО.
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