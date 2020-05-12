Зовнішнє незалежне оцінювання можуть провести з 25 червня по 17 липня. Так планують у Міносвіти. Утім, усе залежить від карантину. Чи проведуть ЗНО у ці дати, вирішать до 22 травня. Тестування відбудеться у звичайному форматі. Нині у Міністерстві розробляють спеціальний протокол, щоб зробити проведення якомога безпечнішим.

Про заходи безпеки розкажуть вже до кінця тижня. Навчальний рік завершать дистанційно. Табелі надішлють електронною поштою, а на руки видадуть у вересні. Останні дзвоники та випускні - цьогоріч не проводитимуть.

Любомира Мандзій, в. о. міністра освіти і науки України: