Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала новое фото на своей странице в Instagram.

Так, звезда показала, как они вместе с мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном провели выходные.

"Продолжаем исследовать окрестности. Сегодня пикник в десяти минутах от дома) Но какой вид", - написала Осадчая.

На снимке Катя одета в короткие джинсовые шорты, футболку и кроссовки. В сети восхищены тем, как выглядит ведущая даже без роскошных платьев и макияжа.

Ранее Осадчая и Горбунов устроили шикарный праздник своему сыну.