Катя Осадчая поразила ногами в мини-шортах (фото) [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала новое фото на своей странице в Instagram.
Так, звезда показала, как они вместе с мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном провели выходные.
"Продолжаем исследовать окрестности. Сегодня пикник в десяти минутах от дома) Но какой вид", - написала Осадчая.
На снимке Катя одета в короткие джинсовые шорты, футболку и кроссовки. В сети восхищены тем, как выглядит ведущая даже без роскошных платьев и макияжа.
Ранее Осадчая и Горбунов устроили шикарный праздник своему сыну.
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