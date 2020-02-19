Осадчая и Горбунов устроили шикарный праздник своему «принцу» (фото) [ Редактировать ]
Ведущие показали, как их сыночек Иван отмечает 3-летие, сообщали «РБК-Украина».
Катя Осадчая и Юрий Горбунов по-прежнему скрывают лицо маленького сыночка Ивана, хоть мальчику 18 февраля исполнилось три года. Все его фото супруги делают обычно со спины или в полоборота, но внимательные поклонники уже заметили, что малыш похож на звездного папу. Так, Катя и Юрий решили устроить Ивану веселый и шумный праздник, на который пригласили мультипликационных персонажей.
Фото: День рождения сына Горбунова и Осадчей/ KP.UA
"Три года нашему Ивансику. Первый личный праздник в детском саду", - подписала один из снимков Катя Осадчая.
Напомним, 16 февраля - в день рождения дочери Маша Ефросинина разместила очень трогательное фото Наны в Instagram и показала домашние кадры с участием именинницы.
Также, Ольга Бондаренко-Шарий, впервые опубликовала трогательное фото малыша на своей странице в Instagram.
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