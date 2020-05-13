Разумков открыл внеочередное заседание Рады: что рассмотрят политики [ Редактировать ]
В среду, 13 мая, спикер парламента Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание Верховной рады. Отмечается, что в зале зарегистрировались 317 парламентариев.
В частности, нардепы могут одобрить освобождение заработных плат медиков от налогообложения, банковский законопроект, проект закона об оборонных закупках.
Всего парламентарии рассмотрят 22 законопроекта, а также проект постановления №3431 об обращении ВР к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов и постановление №3434 об организации работы Верховной рады.
В Раде 13 мая также ожидается час вопросов к правительству и доклад главы Национального банка о деятельности НБУ.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового члена Нацсовета.
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