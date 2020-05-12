Во вторник, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в президентском указе №171/2020.

Ранее Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ.