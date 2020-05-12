Зеленский назначил нового члена Нацсовета [ Редактировать ]
Во вторник, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в президентском указе №171/2020.
Ранее Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ.
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