Вони жертви тотальної корупції. Сьогодні інвестори "Укрбуду" влаштували автопробіг столицею. На акцію приїхали сотні вкладників.

Хоча постраждалих - десятки тисяч. Узимку людям сам президент гарантував відновлення будівництва житлових комплексів. Добудовувати - взявся Київміськбуд. Та бюрократи при владі замість допомагати, перешкоджають. Тож інвестори вирішили нагадати чиновникам, що обіцянки треба виконувати. Даніїл Снісар - далі.

Такою кілометровою колоною, із, щонайменше, трьохсот автівок, вкладники "Укрбуду" приїхали під стіни Київської міської адміністрації. А все через те, що люди вже кілька років не можуть дочекатися житла, у будівництво якого вклали власні гроші.

Людмила, інвесторка "Укрбуду":

Мета цього мітингу - привернути увагу до того, що чиновники блокують подальше будівництво житлових комплексів "Укрбуд". Тисяч інвесторів, які опинилися у цій ситуації.

Будівництво понад 20 житлових комплексів поставили на паузу після корупційного скандалу в "Укрбуді". Довгоочікуване новосілля так і не настало для 12 тисяч родин. У ситуацію втрутився президент. Взимку Володимир Зеленський пообіцяв, що усі ЖК добудують та відтоді працівників на будмайданчиках вкладники жодного разу не бачили.

Ельвіра, інвесторка "Укрбуду":

Президент десь у січні сказав, що усі недобудови "Укрбуду" - візьме на себе КиївМіськБуд. І ми зрозуміли, що, президент сказав і це вже надія, що добудуються наші комплекси. Але, наразі я так розумію, дуже багато інших структурблокує передачу цих об"єктів. І кожен хоче вибити для себе якісь умови.

Юлія, інвесторка "Укрбуду":

Ми інвестори житлового комплексу "Чарівне місто". Нас сюди привело те, що ми вже кілька років не можемо оселитися у своє житло, яке повністю оплачене. Ми брали кредити, виплачували. І зараз вже два роки блокує КМДА та Міністерство Оборони. Блокує те, що не можуть дома добудувати.

Участь в автопротесті брали цілими родинами. Денис, разом із сім'єю тимчасово винаймає житло. До столиці переїхали з Донбасу у 2014.

Денис, інвестор "Укрбуду":

Нам обещали, что будет передано на достройку "КиївМіськБуду" У нас двухкомнатная квартира. Мы переселенцы. Мы потеряли одну квартиру. Приехали сюда. Работали. Заработали на эту квартиру. Вложились. И сейчас опять остались ни с чем.

Свої вимоги вкладники-автомітингарі виклали у зверненні, яке передали в мерію. З-під КМДА колона із сотень автівок рушила до Міноборони. Відомству належать окремі ділянки, на території яких розташовуються кілька, майже добудованих, але покинутих кварталів.