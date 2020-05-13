І ось щойно стало відомо, СБУ затримала голову одеської митниці Михайла Грибанова.

Чиновник погорів на хабарі. Решта деталей поки невідома. За даними журналістів, на митниці відбуваються масові обшуки. Грибанова призначили лише два місяці томУ. Він виграв у відкритому конкурсі. І обіцяв активно працювати над поповненням бюджету. Якого саме - тепер, вочевидь, з'ясовують правоохоронці.