Украина в ТКГ исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции [ Редактировать ]
Украинская сторона во время переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Как сообщается, во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут состояться согласно Конституции и законодательству Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.
Отдельно была подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего на гуманитарные критерии, и указано, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.
В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина подчеркнула готовность работать в формате 24/7.
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