Зеленский провел в СБУ кадровые перестановки [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, согласно указам Зеленского, был уволен начальник главного управления СБУ в Житомирской области Олег Головаш, а на его место назначен Сергей Лисак.
Также президент уволил главу СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря, а на его место назначил Олега Головаша.
А в Одесской области был уволен с должности главы управления СБУ Виталий Харченко. На его место был назначен Виктор Доровский.
Напомним, 24 апреля 2020 года Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года.
29 апреля новым главой Государственной налоговой службы был назначен Алексей Любченко.
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