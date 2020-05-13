Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, согласно указам Зеленского, был уволен начальник главного управления СБУ в Житомирской области Олег Головаш, а на его место назначен Сергей Лисак.

Также президент уволил главу СБУ в Киеве и Киевской области Сергея Болдыря, а на его место назначил Олега Головаша.

А в Одесской области был уволен с должности главы управления СБУ Виталий Харченко. На его место был назначен Виктор Доровский.

Напомним, 24 апреля 2020 года Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года.

29 апреля новым главой Государственной налоговой службы был назначен Алексей Любченко.