Заседание ТКГ: Ермак раскрыл подробности следующей встречи [ Редактировать ]
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров государств - участников "нормандского формата". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как сообщается, в ходе беседы стороны обсудили вопрос подготовки к будущей видеоконференции Трехсторонней контактной группы, где Украина будет иметь существенно расширенное представительство, включая вице-премьер-министром - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, заместителями министров и народными депутатами - главами профильных комитетов Верховной Рады.
"Считаю, что расширение и повышение уровня представительства в ТКГ поможет усовершенствовать режим прекращения огня. Именно поэтому уже на следующей видеоконференции ТКГ Украина будет представлена заместителем министра обороны", - подчеркнул Ермак.
Также стороны уделили особое внимание вопросам безопасности, достижения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа СММ ОБСЕ на неподконтрольные Украины территории Донбасса.
Раньше сообщалось о том, что 29 января Трехсторонняя контактная группа ппровела в Минске встречу по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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