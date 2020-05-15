В работе видеохостинга YouTube произошел мощный сбой, который также был ощутим во многих украинских городах. Об этом сообщает портал Downdetector.

Сбои были зафиксированы с 2:00 до 3:00 часов по киевскому времени. Жалобы поступали из США, Великобритании, Германии, Сингапура, Японии, Австралии и других стран. Также сбои были ощутимы в Киеве, Ровно, Донецке.

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