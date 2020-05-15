В работе YouTube произошел мощный сбой [ Редактировать ]
В работе видеохостинга YouTube произошел мощный сбой, который также был ощутим во многих украинских городах. Об этом сообщает портал Downdetector.
Сбои были зафиксированы с 2:00 до 3:00 часов по киевскому времени. Жалобы поступали из США, Великобритании, Германии, Сингапура, Японии, Австралии и других стран. Также сбои были ощутимы в Киеве, Ровно, Донецке.
Ранее мы писали, что Google закрывает один из популярных сервисов.
по теме
МВФ и Украина: Саакашвили высказал позицию
Политик разъяснил свое отношений к вопросу отношений МВФ и Украины
Безвизу Украины с ЕС пандемия не угрожает - Еврокомиссия
Замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова сделала заявиление
Тина Кароль поразила фанатов сексуальным фото
Соответствующую публикацию звезда опубликовала в своем Instagram
Какой знак зодиака самый гордый
С гордыми людьми всегда тяжело выстраивать отношения
Во Львовской области зарегистрировано 38 новых случаев коронавируса
Как сообщается, сейчас в области лабораторно подтверждено 942 случая коронавируса