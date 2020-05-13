Google закрывает один из популярных сервисов [ Редактировать ]
Корпорация Google решила прекратить поддержку Play Music и заменить его на YouTube Music.
Об этом пишут разработчики Google.
По их словам, пока проект на стадии остановки, поэтому у всех пользователей есть время перейти на платформу YouTube Music.
"Мы хотим, чтобы у всех было время перенести свой контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому в будущем мы представим дополнительные инструкции для пользователей, которые больше не будут иметь доступа к Google Play Music", - отмечается в сообщении.
Известно, что пользователи Google Podcasts могут мгновенно перейти в новое приложение.
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