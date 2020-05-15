"Деревопад" на Черкащині. Вчорашній циклон із потужним вітром і дощем наробив лиха щонайменше в чотирьох районах області. Поблизу села Якубець повалене стихією дерево навіть перекрило рух транспорту на ділянці траси Львів - Кропивницький - Знам'янка.

А у самих Черкасах величезний стовбур розчавив припаркований автомобіль. Лише дивом у цій пригоді ніхто з людей не постраждав. Загалом за останню добу рятувальники прибрали 12 подібних завалів на дорогах та у спальних районах міста.