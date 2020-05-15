В Украине людям, находящимся на самоизоляции из-за коронавируса, будут выплачивать пособие. Соответствующая норма предусмотрена законом об усиленном тестировании на COVID-19. Об этом сообщает пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что людям будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере 50 процентов от средней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Ранее мы писали о том, что в Украине создали карту нарушений карантина.