В Украине создали карту нарушений карантина. Министерстве цифровой трансформации проанализировали данные с мобильных телефонов людей, которые должны находиться на самоизоляции. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров в Facebook.

Были проанализированы данные от мобильных операторов более чем полмиллиона людей, которые вернулись из стран, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Данные были получены с 17 марта.

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На их основе определили населенные пункты, в которых живут люди, которые находились на самоизоляции менее 14 дней.

Оранжевый - 50-200 людей не соблюдали карантин. Красный - более 200. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров... На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав.

Он также добавил визуализированную карту тех, кто заболел коронавирусом по состоянию на вчера. Федоров предложил сравнить эти карты и сделать выводы о важности самосознания.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.