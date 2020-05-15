МИД России призывает к международной реакции на действия Украины по блокировке российских интернет-ресурсов. Об этом говорится в комментарии ведомства.

Там напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым санкции против российских сайтов и соцсетей продлеваются на три года. Всего, по данным МИД России, под ограничительные меры подпадают 468 российских интернет-ресурсов, социальных сетей и IT-компаний, среди которых - Яндекс, Яндекс.Украина, Mail.ru, В Контакте, Одноклассники, Лаборатория Касперского, Доктор Веб и пр.

"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации", - говорится в сообщении.

В МИД России также вспомнили о бездействии властей Украины в отношении скандального сайта Миротворец, закрытия которого также требуют на Западе.

"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО, в том числе Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезира отреагировать должным образом, а европейских и заокеанских партнеров Киева пояснить - как политика украинских властей сочетается с демократическими ценностями и принципами", - сказано в заявлении МИД России.

Напомним, в указе президента №184, которым он продлил запрет на российские сайты и соцсети, были опубликованы санкционные списки Украины против России. В них включены 377 физических и 235 юридических лиц.