Санкции против России: в СНБО обновили список [ Редактировать ]
В пятницу, 15 мая, в указе президента №184, которым он продлил запрет на российские сайты и соцсети, были опубликованы санкционные списки Украины против России. В них включены 377 физических и 235 юридических лиц.
С полным списком можно ознакомиться по ссылкам: физлица и юрлица.
Санкции предусматривают следующие ограничения:
- блокирование активов в Украине;
- запрет вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет на въезд в Украину;
- запрет иностранцам приватизировать и брать в аренду государственное имущество Украины;
- ограничение или запрет на предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей в Украине;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- запрет торговых операций;
- запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- лишение государственных наград Украины, других знаков отличия;
- запрет на госзакупки у юрлиц-иностранцев и предпринимателей, которые продают иностранные товары, работы и услуги;
- прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из нее валюты и ограничение выдачи наличных по платежным картам, выпущенным за пределами Украины.
Санкции вводятся от года до трех.
Ранее мы писали, что Сивохо уволили из СНБО.
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