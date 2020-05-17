Полювання за карантинним непотребом організували музеї Лондона. Збирають домашні капці, халати, саморобні маски. Все, що нагадує про коронавірус. Готують виставку, присвячену карантину. Цінним артефактом для неї може стати навіть список покупок і медичний халат. Як архівують коронавірус - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Кожен четвер о восьмій вечора британці аплодують медикам. Часто-густо лише оплесками не обходиться - люди б'ють черпаками чи ложками по каструлях, щоб зчинити більше галасу. І це вже стало частиною історії пандемії. А отже - має бути представлено в музеї. Тож тепер куратори полюють і на ополоники, і на каструлі. Для експозиції про карантин в країні.

Беатріс Белен, старша кураторка в Музеї Лондона:

Коли ми дізналися про локдаун, одразу зрозуміли, що потрібно збирати речі на майбутнє. Це такий надзвичайний досвід для всіх нас. Оскільки ми працюємо в музеї, то нам необхідні об'єкти, про які ми будемо розповідати, тож зараз ми активно їх збираємо.

Приймають усе: від саморобних масок до фотографій безлюдних вулиць. А ще архівують емоції, які люди переживали під час карантину. Музеї просять записувати короткі відеоповідомлення про життя під час пандемії. Люди розповідають, як захищаються від коронавірусу, як навчають дітей вдома, як працюють зі своїх спальних кімнат.

Соня Солікарі директорка "Музею дому" в Лондоні:

Ми не могли явити навіть у найсміливіших мріях, що люди будуть настільки щирими й відкритими з нами. І так відверто розповідатимуть про свої переживання. Тож ми вже назбирали колекцію відчуттів та емоцій, а також фотографій та розповідей. Вони документують почуття, які музеям зазвичай важко зібрати.

Цінним артефактом може стати будь-яка звична річ. Навіть домашні капці, які ви заносили до дірок на карантині. Або частина декорації з дня народження, де замість гостей - лише іграшки. Куратори закликають не викидати предмети, що мають стосунок до нинішньої епідемії. А передавати їх до музейних фондів.

Беатріс Белен, старша кураторка в Музеї Лондона:

Для нас головне - не сам предмет, а історія, що стоїть за ним. Приміром, одна жінка надіслала список покупок, але не лише для неї, а й для її мами, яка самоізолюється через епідемію. Тобто це дуже проста річ, але в майбутньому вона нам допоможе розповісти про цей час.

Лондон - не єдина столиця у світі, де збирають експонати для нових виставок. Приміром, ось ця плетена іграшка "коронавірус" стала одним із перших предметів, що надійшов до Музею Відня. На його адресу надсилають і респіратори, і банки від антисептиків. Загалом на заклик музею відгукнулися вже понад 1300 людей.

Домашні експонати збирають не лише у Великій Британії та Австрії. Карантин документують і в Німеччині, Швеції та Іспанії. Музейники хочуть зберегти історичні свідчення для наступних поколінь. Адже в сучасній світовій історії ще не було карантину такого масштабу.