Боевики подбили армейский грузовик: погибли и ранены украинские военнослужащие [ Редактировать ]
В четверг, 21 мая, в зоне проведения боевых действий в Луганской области вражеская мина калибра 120 мм попала в грузовой армейский автомобиль. В результате один украинский военнослужащий погиб, двое бойцов получили ранения, а еще четверо - боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"Пострадавших воинов доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющиеся вооружения. Потери захватчиков уточняются", - говорится в сообщении штаба.
Позднее пресс-центр ООС проинформировал о мощном обстреле из гранатометов по позициям Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки.
"В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", - сообщает штаб украинской армии.
Напомним, что 20 мая на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов.
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