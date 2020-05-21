В четверг, 21 мая, в зоне проведения боевых действий в Луганской области вражеская мина калибра 120 мм попала в грузовой армейский автомобиль. В результате один украинский военнослужащий погиб, двое бойцов получили ранения, а еще четверо - боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Пострадавших воинов доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Для подавления огня противника подразделения Объединенных сил применили имеющиеся вооружения. Потери захватчиков уточняются", - говорится в сообщении штаба.

Позднее пресс-центр ООС проинформировал о мощном обстреле из гранатометов по позициям Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки.

"В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", - сообщает штаб украинской армии.

Напомним, что 20 мая на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов.