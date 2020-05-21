С начала года поступления в Пенсионный фонд от единого социального взноса (ЕСВ) составили 90,7 млрд грн, что на 7,2 млрд грн меньше запланированного. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

При этом в мае отставание от плана составляет 20%. Так, по данным ПФУ, с начала мая поступления составили 11,2 млрд грн, что на 2,7 млрд грн или 19,5% меньше плана. На 21 мая поступления составили 1 млрд (на 200 млн грн меньше плана).

При этом было профинансировано пенсий на сумму 31,4 млрд грн.

Напомним,