В понедельник, 25 мая, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра открылась после карантина. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал глава Административного аппарата Киевской митрополии епископ Виктор (Коцаба).

"Милостью Божией, сегодня с 09.00 наша главная святыня - Киево-Печерская Лавра открыта. Карантинный режим снят", - написал епископ.

Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре с 22 марта службы проходили в закрытом режиме без участия прихожан, с онлайн-трансляцией. 4 апреля были закрыты ворота Нижней Лавры. Во время карантина братия обители возносили сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молясь о больных коронавирусом и о врачах.

Присоединяйтесь к официальному Телеграм-каналу Центра информации УПЦ, где ежедневно в будни можно ознакомиться с главными новостями УПЦ за день.