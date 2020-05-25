Киево-Печерская Лавра открылась после карантина [ Редактировать ]
В понедельник, 25 мая, Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра открылась после карантина. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Телеграм-канале написал глава Административного аппарата Киевской митрополии епископ Виктор (Коцаба).
"Милостью Божией, сегодня с 09.00 наша главная святыня - Киево-Печерская Лавра открыта. Карантинный режим снят", - написал епископ.
Как сообщалось ранее, в Киево-Печерской лавре с 22 марта службы проходили в закрытом режиме без участия прихожан, с онлайн-трансляцией. 4 апреля были закрыты ворота Нижней Лавры. Во время карантина братия обители возносили сугубые молитвы "во время губительного поветрия", ежедневно молясь о больных коронавирусом и о врачах.
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