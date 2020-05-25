В понедельник, 25 мая, в Киеве, в одном из помещений Александровской клинической больницы в Печерском районе, где лечат пациентов с коронавирусом, произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

В 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.

В целом огнем повреждено электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади два квадратных метра.

Было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.

По словам персонала больницы, который был на месте, в данном корпусе больных опасной инфекцией не было.

Ранее Кличко заявил, что в Александровской больнице заканчиваются места.