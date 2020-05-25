В Александровской больнице произошел пожар [ Редактировать ]
В понедельник, 25 мая, в Киеве, в одном из помещений Александровской клинической больницы в Печерском районе, где лечат пациентов с коронавирусом, произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.
В 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.
В целом огнем повреждено электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади два квадратных метра.
Было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.
По словам персонала больницы, который был на месте, в данном корпусе больных опасной инфекцией не было.
Ранее Кличко заявил, что в Александровской больнице заканчиваются места.
по теме
На вулиці Льва Толстого сталася масштабна пожежа
У Києві сталася серйозна пожежа. Біля багатоповерхівок загорілися будівельні споруди. Трапилося це на вулиці Льва Толстого просто під теплотрасою
Центр Киева окутал густой дым: что случилось
На месте происшествия работают спасатели
В Ужгороді супермаркет став осередком зараження коронавірусом
У п'ятьох працівників супермаркету підтвердили COVID-19, попри це магазин продовжує працювати
В Киеве мужчина забросал полицию обувью (видео)
Бросался обувью в патрульных полицейских